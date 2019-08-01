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Merkez Bankası toplam rezervleri arttı

Merkez Bankası toplam rezervleri 26 Temmuz ile biten haftada 68 milyon dolar arttı.

01 Ağustos 2019 Perşembe 14:47
Merkez Bankası toplam rezervleri arttı

Merkez Bankası toplam rezervleri 26 Temmuz ile biten haftada 68 milyon dolar arttı.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre; 26 Temmuz ile biten haftada 68 milyon dolar artarak 98 milyar 388 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri de 96 milyon dolar azalarak 75 milyar 67 milyon dolardan 74 milyar 971 milyon dolara düştü.


Altın rezervleri ise 26 Temmuz haftasında 164 milyon dolar artışla 23 milyar 253 milyon dolardan 23 milyar 417 milyon dolara yükseldi.

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 14:47
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