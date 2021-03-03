Merkez Bankası: Sıkı para politikasındaki duruş kararlılıkla sürdürülecek
Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, sıkı para politikasındaki duruşun kararlılıkla sürdürüleceği ifade edildi.
Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, sıkı para politikasındaki duruşun kararlılıkla sürdürüleceği ifade edildi.
"Sıkı para politikası duruşu kararlılıkla sürecek"
Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, "Sıkı para politikası duruşu kararlılıkla sürecek. Rezervler istikrar kazandı ve ılımlı bir toparlanma başladı." ifadelerine yer verildi.
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