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Ekonomi Merkez Bankası: Sıkı para politikasındaki duruş kararlılıkla sürdürülecek
Ekonomi

Merkez Bankası: Sıkı para politikasındaki duruş kararlılıkla sürdürülecek

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, sıkı para politikasındaki duruşun kararlılıkla sürdürüleceği ifade edildi.

Yeniakit Publisher
2021-03-03 18:07:00 - 2021-03-03 18:17:20
Merkez Bankası: Sıkı para politikasındaki duruş kararlılıkla sürdürülecek

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, sıkı para politikasındaki duruşun kararlılıkla sürdürüleceği ifade edildi.

"Sıkı para politikası duruşu kararlılıkla sürecek"

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, "Sıkı para politikası duruşu kararlılıkla sürecek. Rezervler istikrar kazandı ve ılımlı bir toparlanma başladı." ifadelerine yer verildi.

Ayrıntılar geliyor...

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Yorumlar

termin

albayrak 8.5 bıraktı dolar indi 6.9a her gün yüzde 2 yükselip düşünen bir kur varsa sıkıntı var
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Bunları yazamazsın, yayınlayamazsın.

Sıkın sıkın, suyunu çıkardınız zaten. Deprem paraları nerde, işsizlik vergileri nereye gitti?
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