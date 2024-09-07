Merkez Bankası rezervlerini açıkladı: Ukrayna'nın döviz rezervleri 42,3 milyar dolara yükseldi... Flaş gelişme!

Ukrayna Merkez Bankası, Cuma günü yaptığı açıklamada ülkenin döviz rezervlerinin 1 Eylül itibarıyla 42,3 milyar dolara yükseldiğini duyurdu. Bu rakam, 1 Ağustos'taki 37,2 milyar dolarlık seviyeye kıyasla %13,7'lik bir artışı ifade ediyor.

Dikkat çeken flaş bir gelişme!

Rezervlerdeki bu önemli artış, uluslararası ortaklardan gelen büyük miktardaki mali desteğe bağlanıyor. Bu destek, merkez bankasının net döviz satışlarını ve ülkenin döviz cinsinden borç yükümlülüklerini aşmış durumda.

Ağustos ayında Ukrayna, Avrupa Birliği'nin kredi kuruluşundan 4,2 milyar euro ve Dünya Bankası aracılığıyla 3,9 milyar dolar ek finansman sağlayarak mali açıdan güçlendi.

Bu dış mali yardım, Ukrayna için hayati önem taşıyor. Ülke, kendi gelirlerini askeri ihtiyaçları karşılamak için kullanırken, sosyal harcamaları finanse etmek için Batılı müttefiklerin yardımına bağımlı kalmaya devam ediyor.