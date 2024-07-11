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Ekonomi Merkez Bankası rezervlerinde rekor üstüne rekor
Ekonomi

Merkez Bankası rezervlerinde rekor üstüne rekor

Yeniakit Publisher
2024-07-11 15:11:00 -
Merkez Bankası rezervlerinde rekor üstüne rekor

Çakma ekonomistlerin algı operasyonlarını boşa çıkaran gelişme!.. TCMB toplam rezervleri 148,45 milyar dolara çıkarak tüm zamanların rekorunu kırdı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 148,45 milyar dolara çıkarak tüm zamanların rekorunu kırdı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık rezerv oranlarını açıkladı. Merkez'in toplam rezervleri 142 milyar 910 milyon dolardan 148 milyar 448 milyon dolara yükseldi.

Böylece rezervlerdeki artış 5 milyar 578 milyon dolar oldu.

Altın rezervleri 58 milyar 77 milyon dolardan 58 milyar 717 yükseldi.

Döviz rezervi ise 84 milyar 833 milyon dolardan 89 milyar 731 milyon dolara çıktı.
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