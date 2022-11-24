Merkez Bankası rezervlerinde büyük artış!
Merkez Bankası toplam rezervleri 18 Kasım haftasında 5 milyar 362 milyon dolar artarak 122 milyar 855 milyon dolar oldu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri’ni açıkladı.
Buna göre, Merkez Bankası toplam rezervleri 18 Kasım ile biten haftada 5 milyar 362 milyon dolar artarak 122 milyar 855 milyon dolar oldu.
Brüt döviz rezervleri 3 milyar 409 milyon dolar artarak 76 milyar 621 milyon dolardan 80 milyar 30 milyon dolara çıktı.
Altın rezervleri ise 18 Kasım haftasında 1 milyar 953 milyon dolar artarak 40 milyar 902 milyon dolardan 42 milyar 855 milyon dolara yükseldi.