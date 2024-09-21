Merkez Bankası rezervlerinde 153 milyar 550 milyon dolarlık artış!

Merkez Bankası, 13 Eylül haftasında toplam rezervlerini 6 milyar 789 milyon dolar artırarak 153 milyar 550 milyon dolara çıkardı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri’ni açıkladı. Buna göre, Merkez Bankası toplam rezervleri 13 Eylül ile biten haftada 6 milyar 789 milyon dolar artarak 153 milyar 550 milyon dolar oldu.

Brüt döviz rezervleri 5 milyar 587 milyon dolar artarak, 86 milyar 568 milyon dolardan 92 milyar 155 milyon dolara yükseldi.

Altın rezervleri ise 13 Eylül haftasında 1 milyar 202 milyon dolar artarak, 60 milyar 193 milyon dolardan 61 milyar 395 milyon dolara yükseldi.