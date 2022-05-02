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Ekonomi Merkez Bankası rezervleri eksi ise aylık 12 milyar dolar nasıl satılıyor ahlaksızlar?
Ekonomi

Merkez Bankası rezervleri eksi ise aylık 12 milyar dolar nasıl satılıyor ahlaksızlar?

Merkez Bankası döviz rezervlerinin eksiye düştüğünü iddia eden çevreler şimdi de "Merkez Bankası dövizi tutabilmek için aylık 10-12 milyar dolar satıyor." iddiasını öne sürerek büyük bir ahlaksızlığa imza attı.

Yeniakit Publisher
2022-05-02 20:07:00 - 2022-05-02 21:19:06
Merkez Bankası rezervleri eksi ise aylık 12 milyar dolar nasıl satılıyor ahlaksızlar?

 Yeniakit.com.tr 

Bugüne kadar Merkez Bankası'nın döviz rezervi eksiye düştü iddiasında bulunanlar, bugün söylem değiştirerek döviz kurunu sabit tutmak için aylık 10-12 milyar dolar satıldığını gündeme getirdi.

Ahlaksızlığın bu kadarına pes!

Ziraat Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı Şenol Babuşcu, sosyal medya hesabından, "Bankacılık kaynaklarından edindiğim bilgi." diyerek paylaşımda bulundu.

Babuşçu, "Bankacılık çevrelerinden edindiğim bilgilere göre döviz kurunu bu seviyelerde tutmak için, Merkez Bankası kamu bankaları aracılığıyla haftalık 2,5-3 milyar dolar, aylık yaklaşık 10-12 milyar dolar döviz satıyor." dedi.

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