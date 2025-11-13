  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Filistin karşıtı kulübe şok! Büyük ceza ödeyecek

Rüşvet pazarlığı iddianamede “kreş” olarak ortaya çıktı. Rüşvetin adı “kreşe yardım”

Gürcistan'da kargo uçağımız düşmüştü: Son şehidimizin naaşı da bulundu

Bakın Türkiye kaçıncı sırada! En değerli milli takımlar listesi yenilendi

7 Türk şirketi ABD’de kara listede! Suçu İHA projelerine destek

“İskemle yok” skecini paylaşan Yaşar Baş’tan CHP göndermesi: Taşlar yerine oturacak

Bakan Işıkhan’dan milyonları ilgilendiren net cevap geldi. Bağ-Kur’luya 7200 müjdesi

Milli kumar olur mu? Bahis, Kumar ve Piyango rezaleti bitsin

23 ilde dolandırıcılık şebekelerine operasyon! Şüphelilerin banka hesaplarında 1 milyar 815 milyon liralık işlem hacmi tespit edildi

Köstebek, kızıl saçlı kadın savcı
Ekonomi Merkez Bankası rezervleri arttı
Ekonomi

Merkez Bankası rezervleri arttı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Merkez Bankası rezervleri arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) toplam rezervleri 1 milyar 449 milyon dolar artarak 185 milyar 47 milyon dolara yükseldi.

Merkez Bankası rezervleri yeniden artışa geçti. TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, 7 Kasım itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 1 milyar 603 milyon dolar artışla 81 milyar 985 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 31 Ekim'de 80 milyar 382 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Bu dönemde altın rezervleri ise 154 milyon dolar düşüşle 103 milyar 215 milyon dolardan 103 milyar 61 milyon dolara indi.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 7 Kasım haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 449 milyon dolar artışla 183 milyar 598 milyon dolardan 185 milyar 47 milyon dolara çıktı.

 

TCMB rezervleri, Ocak 2024'ten bu yana şöyle (milyon dolar):

Tarih      Altın RezervleriBrüt Döviz Rezervleri     Toplam Rezervler

26.01.2024          48.007   89.154   137.161

23.02.2024          49.271   82.479   131.750

29.03.2024          54.378   68.748   123.126

26.04.2024          59.113   64.967   124.080

31.05.2024          59.740   83.909   143.648

28.06.2024          58.077   84.833   142.910

19.07.2024          59.214   94.695   153.910

29.08.2024          60.043   89.329   149.373

27.09.2024          63.566   93.824   157.390

25.10.2024          65.894   93.504   159.398

1.11.2024            66.614   93.005   159.619

13.12.2024          65.307   98.175   163.482

24.01.2025          68.232   99.328   167.560

14.02.2025          72.475   100.677                173.152

21.03.2025          74.785   88.328   163.114

04.04.2025          76.422   77.838   154.261

30.05.2025          83.164   70.026   153.190

13.06.2025          86.543   72.744   159.289

20.06.2025          85.001   70.697   155.698

18.07.2025          85.266   83.303   168.567

25.07.2025          85.223   86.625   171.848

08.08.2025          86.758   87.607   174.365

15.08.2025          85.582   90.928   176.510

22.08.2025          85.237   91.090   176.327

29.08.2025          87.326   91.031   178.357

05.09.2025          90.931   89.176   180.107

10.10.2025          102.397                87.337   189.734

17.10.2025          111.169                87.273   198.442

24.10.2025          104.667                80.838   185.506

31.10.2025          103.215                80.382   183.598

07.11.2025          103.061                81.985   185.047

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Trump’tan Şara’ya tuhaf soru: Senin kaç eşin var?
Dünya

Trump’tan Şara’ya tuhaf soru: Senin kaç eşin var?

ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüşmesinde sorduğu 'Kaç eşin var' sorusu dünyanın gündemine damga vurdu. Ş..
Yılmaz Özdil'den Özgür Özel'e çok ağır sözler: Troller AK Parti'nin köpeği diyecek! Tepki mesajları
Aktüel

Yılmaz Özdil'den Özgür Özel'e çok ağır sözler: Troller AK Parti'nin köpeği diyecek! Tepki mesajları

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında hazırlanan iddianame hakkında açıklamalarda bulunan Yılmaz Öz..
İmamoğlu’ndan Arsız Meydan Okuma! İddianameye İlk Tepki: Hakaret oldu! Silivri’den Savcılara "Yazıklar Olsun" diye seslendi
Gündem

İmamoğlu’ndan Arsız Meydan Okuma! İddianameye İlk Tepki: Hakaret oldu! Silivri’den Savcılara “Yazıklar Olsun” diye seslendi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ndeki “çıkar amaçlı suç örgütü” soruşturması kapsamında yolsuzluk, rüşvet ve irtikâp suçlarından tutuklu bulu..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23