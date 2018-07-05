Merkez Bankası rezervleri açıklandı

TCMB Haftalık Para ve Banka İstatistiklerine göre, 29 Haziran ile biten haftada, Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 4 milyar 563 milyon dolar azalarak 75 milyar 566 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 22 Haziran ile biten haftada 80 milyar 129 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 495 milyon dolar düşüşle 23 milyar 331 milyon dolardan 22 milyar 836 milyon dolara geriledi.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 5 milyar 58 milyon dolar düşüşle 103 milyar 460 milyon dolardan 98 milyar 402 milyon dolara indi.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

Tarih Altın Rezervleri Brüt Döviz Rezervleri Toplam Rezervler



27.01.2017 15.315 92.517 107.832

24.02.2017 16.011 91.089 107.100

31.03.2017 17.102 88.578 105.680

28.04.2017 17.748 84.987 102.735

26.05.2017 17.961 86.971 104.932

30.06.2017 18.512 90.197 108.709

31.08.2017 20.509 91.483 111.992

29.09.2017 20.441 91.503 111.944

27.10.2017 21.420 95.481 116.901

24.11.2017 22.595 96.350 118.945

29.12.2017 23.542 84.111 107.653

26.01.2018 25.341 91.392 116.733

23.02.2018 25.241 88.655 113.896

30.03.2018 25.345 84.702 110.047

27.04.2018 25.189 87.573 112.762

04.05.2018 24.779 86.173 110.952

11.05.2018 25.088 85.623 110.711

18.05.2018 24.154 84.708 108.862

25.05.2018 24.470 83.762 108.232

01.06.2018 24.481 82.165 106.646

08.06.2018 24.530 82.218 106.748

14.06.2018 24.671 78.940 103.611

22.06.2018 23.331 80.129 103.460

29.06.2018 22.836 75.566 98.402