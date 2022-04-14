  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Merkez Bankası rezervleri açıklandı
Ekonomi

Merkez Bankası rezervleri açıklandı

Merkez Bankası toplam rezervleri 8 Nisan ile biten haftada 952 milyon dolar artarak 109 milyar 913 milyon dolar oldu.

Yeniakit Publisher
2022-04-14 16:29:00 -
Merkez Bankası rezervleri açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri’ni açıkladı. Buna göre, Merkez Bankası toplam rezervleri 8 Nisan ile biten haftada 952 milyon dolar artarak 109 milyar 913 milyon dolar oldu.

Brüt döviz rezervleri 861 milyon dolar artarak 66 milyar 857 milyon dolardan 67 milyar 718 milyon dolara yükseldi.

Altın rezervleri ise 8 Nisan haftasında 91 milyon dolar artarak 42 milyar 104 milyon dolardan 42 milyar 195 milyon dolara yükseldi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay