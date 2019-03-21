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Merkez Bankası rezervleri

Merkez Bankası toplam rezervleri, geçen hafta 94 milyar 439 milyon dolar oldu.

21 Mart 2019 Perşembe 14:56
Merkez Bankası rezervleri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, geçen hafta 2 milyar 957 milyon dolar azalarak 94 milyar 439 milyon dolara geriledi.

TCMB Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ne göre, 15 Mart'ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 3 milyar 181 milyon dolar azalışla 73 milyar 782 milyon dolar olarak gerçekleşti. Brüt döviz rezervleri, 8 Mart ile biten haftada 76 milyar 963 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 224 milyon dolar artarak 20 milyar 433 milyon dolardan 20 milyar 657 milyon dolara yükseldi.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 2 milyar 957 milyon dolar azalışla 97 milyar 396 milyon dolardan 94 milyar 439 milyon dolara indi.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

TarihAltın RezerviBrüt Döviz RezerviToplam Rezervler
28.12.201819.95071.98091.930
04.01.201920.23772.93093.167
11.01.201920.36172.45092.811
18.01.201920.41773.83094.247
25.01.201919.86273.47093.332
01.02.201920.56677.05897.624
08.02.201920.44778.38298.829
15.02.201920.42878.12598.553
22.02.201920.54979.12299.671
01.03.201920.96979.096100.065
08.03.201920.43376.96397.396
15.03.201920.65773.78294.439

 

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 14:56
  1. Altın Rezervi
  2. brüt döviz rezervleri
  3. haftalık para ve banka istatistikleri
  4. TCMB

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