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Ekonomi Merkez Bankası rezervleri 114,8 milyar dolar oldu
Ekonomi

Merkez Bankası rezervleri 114,8 milyar dolar oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 11 Şubat haftasında 192 milyon dolar artarak 114 milyar 848 milyon dolara yükseldi.

Yeniakit Publisher
2022-02-17 15:29:00 -
Merkez Bankası rezervleri 114,8 milyar dolar oldu

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 11 Şubat itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 600 milyon dolar azalışla 75 milyar 116 milyon dolara geriledi. Brüt döviz rezervleri, 4 Şubat'ta 75 milyar 716 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 793 milyon dolar artarak 38 milyar 939 milyon dolardan 39 milyar 732 milyon dolara çıktı.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 11 Şubat haftasında bir önceki haftaya kıyasla 192 milyon dolar artarak 114 milyar 656 milyon dolardan 114 milyar 848 milyon dolara ulaştı.

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