Merkez Bankası rezervleri 100 milyar dolara dayandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, geçen hafta 99 milyar 671 milyon dolarla son 6,5 ayın zirvesini gördü.

TCMB Haftalık Para ve Banka İstatistiklerine göre, 22 Şubat'ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 997 milyon dolar artışla 79 milyar 122 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 15 Şubat ile biten haftada 78 milyar 125 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 121 milyon dolar artarak 20 milyar 428 milyon dolardan 20 milyar 549 milyon dolara çıktı.

Merkez Bankasının toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 118 dolar yükselişle son 6,5 ayın zirvesi konumundaki 99 milyar 671 milyon dolara ulaştı.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):