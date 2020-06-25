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Ekonomi

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu: "İktisadi faaliyetteki yavaşlama nisanda belirginleşirken, kademeli normalleşme adımlarıyla mayıstan itibaren toparlanmanın başladığı görülmektedir."

Yeniakit Publisher
2020-06-25 14:04:39 -
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu: "İktisadi faaliyetteki yavaşlama nisanda belirginleşirken, kademeli normalleşme adımlarıyla mayıstan itibaren toparlanmanın başladığı görülmektedir."
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