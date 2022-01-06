Merkez Bankası Ocak 2022 toplantısı! Merkez Bankası Ocak 2022 faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Milyonların gözü kulağı Merkez Bankası'nın yapacağı ocak ayı faiz kararında. Peki, Merkez Bankası toplantısı ne zaman? Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Merkez Bankası Para Politikaları Kurulu her ay toplanıyor ve toplantı sonunda faiz kararı açıklanıyor. Yeni yılla birlikte Merkez Bankası'nın vereceği faiz kararı merak konusu oldu. Peki, Merkez Bankası toplantısı ne zaman?
Merkez Bankası Ocak 2022 toplantısı! Merkez Bankası Ocak 2022 faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısı 20 Ocak Perşembe günü gerçekleşecek. Faiz kararı da aynı gün saat 14.00'te açıklanacak.
Merkez Bankası 2021 Aralık ayında Politika Faizini 1 baz puan indirdi. Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 15’ten yüzde 14’e indirilmesine karar vermiştir.