Merkez Bankası nisan ayı faizi ne zaman açıklanacak? TCMB toplantısı hangi gün yapılacak?

Para Politikası Kurulu (PPK nisan ayı faiz toplantısı için gözler Merkez Bankasında. TCMB mart ayında faize dokunmayarak sabit bırakmıştı. Rusya’nın Ukrayna topraklarını işgale devam etmesi nedeniyle dünya piyasaları bir hayli kırılgan durumda. Rusya’nın çekildiği bölgelerde sivil katliam yaptığına ilişkin iddialar sonrası ABD ve Avrupa ülkeleri Rusya’ya yeni yaptırımların geleceğine yönelik açıklamaları hem petrol hem akaryakıt hem de altın fiyatlarını tedirgin etmeye yetti. Tam da bu ortamda TCMB nisan ayına ilişkin faiz kararını açıklalayacak. Peki Merkez Bankası toplantısı ne zaman? TCMB nisan toplantısı hangi gün yapılacak?