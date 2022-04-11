Merkez Bankası nisan ayı faizi ne zaman açıklanacak? TCMB toplantısı hangi gün yapılacak?
Para Politikası Kurulu (PPK nisan ayı faiz toplantısı için gözler Merkez Bankasında. TCMB mart ayında faize dokunmayarak sabit bırakmıştı. Rusya’nın Ukrayna topraklarını işgale devam etmesi nedeniyle dünya piyasaları bir hayli kırılgan durumda. Rusya’nın çekildiği bölgelerde sivil katliam yaptığına ilişkin iddialar sonrası ABD ve Avrupa ülkeleri Rusya’ya yeni yaptırımların geleceğine yönelik açıklamaları hem petrol hem akaryakıt hem de altın fiyatlarını tedirgin etmeye yetti. Tam da bu ortamda TCMB nisan ayına ilişkin faiz kararını açıklalayacak. Peki Merkez Bankası toplantısı ne zaman? TCMB nisan toplantısı hangi gün yapılacak?
Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun (PPK) yılın dördüncü faiz kararı piyasalar tarafından merakla bekleniyor. Merkez Bankası, ocak, şubat ve mart aylarında politika faizini yüzde 14’te sabit tuttu. Peki Merkez Bankası faiz kararını ne zaman açıklayacak? Merkez Bankası (MB) faiz kararı ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? TCMB kararı saat kaçta belli olacak, faizde değişikliğe gidilecek mi
Merkez Bankası nisan ayı faizi ne zaman açıklanacak?
Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında toplanan Para Politikası Kurulu, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararını 14 Nisan tarihinde açıklanacak ve karar saat 14:00'de yayınlanarak kamuoyu ile paylaşılacak.
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