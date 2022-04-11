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Ekonomi Merkez Bankası nisan ayı faizi ne zaman açıklanacak? TCMB toplantısı hangi gün yapılacak?
Ekonomi

Merkez Bankası nisan ayı faizi ne zaman açıklanacak? TCMB toplantısı hangi gün yapılacak?

Para Politikası Kurulu (PPK nisan ayı faiz toplantısı için gözler Merkez Bankasında. TCMB mart ayında faize dokunmayarak sabit bırakmıştı. Rusya’nın Ukrayna topraklarını işgale devam etmesi nedeniyle dünya piyasaları bir hayli kırılgan durumda. Rusya’nın çekildiği bölgelerde sivil katliam yaptığına ilişkin iddialar sonrası ABD ve Avrupa ülkeleri Rusya’ya yeni yaptırımların geleceğine yönelik açıklamaları hem petrol hem akaryakıt hem de altın fiyatlarını tedirgin etmeye yetti. Tam da bu ortamda TCMB nisan ayına ilişkin faiz kararını açıklalayacak. Peki Merkez Bankası toplantısı ne zaman? TCMB nisan toplantısı hangi gün yapılacak?

Yeniakit Publisher
2022-04-11 09:55:00 - 2022-04-11 09:58:30
Merkez Bankası nisan ayı faizi ne zaman açıklanacak? TCMB toplantısı hangi gün yapılacak?

Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun (PPK) yılın dördüncü faiz kararı piyasalar tarafından merakla bekleniyor. Merkez Bankası, ocak, şubat ve mart aylarında politika faizini yüzde 14’te sabit tuttu. Peki Merkez Bankası faiz kararını ne zaman açıklayacak? Merkez Bankası (MB) faiz kararı ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? TCMB kararı saat kaçta belli olacak, faizde değişikliğe gidilecek mi

Merkez Bankası nisan ayı faizi ne zaman açıklanacak?

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında toplanan Para Politikası Kurulu, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararını 14 Nisan tarihinde açıklanacak ve karar saat 14:00'de yayınlanarak kamuoyu ile paylaşılacak.

Merkez Bankası 2022 toplantı tarihleri

26 Mayıs 2022

23 Haziran 2022

21 Temmuz 2022

18 Ağustos 2022

22 Eylül 2022

20 Ekim 2022

24 Kasım 2022

22 Aralık 2022

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