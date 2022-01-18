Merkez Bankası neden olağanüstü toplanıyor? Merkez Bankası toplantısı ne zaman?

Merkez Bankası faiz kararı her ayın üçüncü Perşembe günü Para Politikası Kurulu toplantısı sonrası saat 14.00'te kamuoyuyla paylaşılıyor. Ocak ayında yani bu ay ise Merkez Bankası Para Politikası Kurulu ayın üçüncü Perşembe günü yani 20 Ocak'ta toplanacak. Karar aynı gün saat 14.00'te Merkez Bankası'nın resmi internet sitesi üzerinden açıklanacak. Son dakika gelişmesine göre, Merkez Bankası olağanüstü toplantı kararı aldı.

Merkez Bankası ne zaman toplanacak?

Merkez Bankası Genel Kurulu, 3 Şubat'ta olağanüstü toplanacak. 2021 yılı dönem karından avans dağıtılması ve birikmiş ihtiyat akçesinin kara katılarak dağıtılması da gündemdeki konular arasında. Ayrıca beklenti anketine katılan ekonomistler, TCMB'nin bu hafta perşembe günü yapacağı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında belli olacak politika faizinde değişikliğe gitmesini beklemiyor ve 14'te kalacağı görüşünü savunuyor.