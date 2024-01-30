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Ekonomi Merkez Bankası miktarı yükseltti! Karşılıksız çekte ödeme tutarı arttı
Ekonomi

Merkez Bankası miktarı yükseltti! Karşılıksız çekte ödeme tutarı arttı

Yeniakit Publisher
2024-01-30 14:30:00 -
Merkez Bankası miktarı yükseltti! Karşılıksız çekte ödeme tutarı arttı

Karşılıksız çeklerde, defterdeki her bir çek yaprağı için bankaların ödeyeceği miktar yeniden düzenlendi.

 

Bankaların karşılığı bulunmayan her bir çek yaprağı için ödemek zorunda olduğu miktar 6 bin liradan 9 bin 270 liraya çıkarıldı.

Karşılıksız çeklerde, defterdeki her bir çek yaprağı için bankaların ödeyeceği miktar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yeniden belirlendi.
Buna göre, 20 Ocak 2010 tarihli ve 27468 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Çek Defterlerinin Baskı Şekline ve Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktarın Belirlenmesine İlişkin Tebliğ'in (Sayı: 2010/2) 4'üncü maddesinde yer alan "6 bin Türk lirası" ibaresi "9 bin 270 Türk lirası" olarak değiştirildi.
Aynı tebliğin geçici 2'nci maddesinde yer alan "6 bin Türk lirası” ibaresi de “8 bin 650 Türk lirası” olarak güncellendi.

Tebliğin ise 31 Ocak'ta yürürlüğe gireceği bildirildi.

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