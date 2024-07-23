Merkez Bankası kritik kararını bugün açıklayacak
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu faiz kararını bugün verecek.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında bugün toplanacak.
PİYASALARIN MERAKLA BEKLEDİĞİ KARAR 14.00'TE AÇIKLANACAK
Saat 14.00'te faiz kararı açıklanacak. Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi yüzde 50 seviyesinde sabit tutulmuştu.
Ekonomistler, TCMB politika faizini yüzde 50'de sabit bırakmasını bekliyor.
Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 45 olarak hesaplandı.
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