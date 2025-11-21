“Merkez Bankası görevlisi” süsü veren çete, 800 bin doları gasp etti

Bengaluru Emniyet Müdürü Seemant Kumar Singh’in açıklamasına göre, altı kişi olduğu belirtilen şüpheliler, bir SUV araçla para nakil aracının önünü kesti. Araçta bir sürücü, bir nakit sorumlusu ve iki silahlı güvenlik görevlisi bulunuyordu.

Resmi görevli süsü vererek kandırdılar

Soyguncular, görevlilere Merkez Bankası adına hareket ettiklerini ve taşınan yüksek miktarda paranın belgelerini kontrol etmeleri gerektiğini söyledi. Çete, nakit sorumlusu ve güvenlik görevlilerine silahlarını araçta bırakmalarını söyleyerek SUV’ye bindirdi; sürücüye ise aracı sürmeye devam etmesini emretti.

SUV, para aracını birkaç kilometre takip etti. Ardından soyguncular sürücüyü araçtan indirdi, nakit görevlisini ve korumaları serbest bıraktı, parayı silah zoruyla diğer bir araca aktardı ve olay yerinden kaçtı.

Bölgede sınırlı güvenlik kamerası bulunduğu için polis, çetenin kaçış sırasında birden fazla araç kullanmış olabileceğini değerlendiriyor. Soygunun ardından nakit taşıma şirketi polis şikayetinde bulundu.

Soygunda içeriden destek şüphesi

Polis yetkilileri, olayda kullanılan SUV’nin sahte plaka taşıdığını ve üzerinde “Hindistan Hükümeti” ibaresi bulunan bir etiket bulunduğunu aktardı. Soruşturma, şirket çalışanlarının soyguna dahil olup olmadığı ihtimalini de içeriyor.

Karnataka Eyalet Başbakanı Siddaramaiah, soygunda kullanılan SUV’nin polis tarafından ele geçirildiğini doğruladı. İçişleri Bakanı G Parameshwara ise şüphelilerin kaçmak için araç değiştirmiş olabileceğini belirtti ve operasyona güvendiklerini söyledi.

Mayıs ayında eyaletteki bir başka bankada 59 kg altın çalınmış, polis 39 kg’ını geri bulmuş ve iki eski çalışan dahil 15 kişiyi gözaltına almıştı.