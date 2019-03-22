Merkez Bankası: "Finansal piyasalarda yaşanan gelişmeler dikkate alınarak, 1 hafta vadeli repo ihalelerine bir süreliğine ara verilmesi kararlaştırılmıştır." IHAAW164325-EKO/22-03-2019- Merkez Bankası: "Finansal piyasalarda yaşanan gelişmeler dikkate alınarak, 1 hafta vadeli repo ihalelerine bir süreliğine ara verilmesi kararlaştırılmıştır.

IHAAW164325-EKO/22-03-2019- Merkez Bankası: "Finansal piyasalarda yaşanan gelişmeler dikkate alınarak, 1 hafta vadeli repo ihalelerine bir süreliğine ara verilmesi kararlaştırılmıştır."22.03.2019 16:43:25TSINNNN

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