Merkez Bankası: "Finansal piyasalarda yaşanan gelişmeler dikkate alınarak, 1 hafta vadeli repo ihalelerine bir süreliğine ara verilmesi kararlaştırılmıştır."
IHAAW164325-EKO/22-03-2019- Merkez Bankası: "Finansal piyasalarda yaşanan gelişmeler dikkate alınarak, 1 hafta vadeli repo ihalelerine bir süreliğine ara verilmesi kararlaştırılmıştır.22 Mart 2019 Cuma 16:48
IHAAW164325-EKO/22-03-2019- Merkez Bankası: "Finansal piyasalarda yaşanan gelişmeler dikkate alınarak, 1 hafta vadeli repo ihalelerine bir süreliğine ara verilmesi kararlaştırılmıştır."22.03.2019 16:43:25TSINNNN
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