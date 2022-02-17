Merkez Bankası faizi ne yaptı? Şubat Merkez Bankası faiz kararı!
Son dakika haberi: Piyasaların dört gözle beklediği Merkez Bankası’nın şubat ayı toplantısında alınacak faiz kararı açıklandı. Son günlerde yükselen altın fiyatları ile dolar kuru fiyatlarında yönün ne olacağına ilişkin kılavuz niteliğinde olması beklenen TCMB’nin şubat ayına ilişkin faiz kararı nihayet belli oldu. Peki Merkez Bankası faizi düşürdü mü? TCMB şubat faizi ne oldu? Merkez Bankası faizi ne yaptı? İşte 2022 Şubat Merkez Bankası faiz kararı!
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faizi yüzde 14 seviyesinde sabit tuttu. TCMB, "Fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar elindeki tüm araçları liralaşma stratejisi çerçevesinde kararlılıkla kullanmaya devam edecektir." dedi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), beklentiler yönünde haftalık gösterge Repo faizinde değişikliğe gitmedi. TCMB Para Politikası Kurulu(PPK) toplantısının ardından yapılan açıklamaya göre, haftalık repo faizi yüzde 14,00 olarak kaldı. TCMB, geçen yılın son 4 toplantısında faizde toplam 500 baz puan indirime gittikten sonra, bu yılın ilk toplantısında faizde bir değişiklik yapmamıştı.
TCMB kararı sonrası altın fiyatları ne oldu?
Gram altın fiyatı ise güne 819 liradan başlamasının ardındangün içinde en yüksek 828 lirayı gördü. Gram altın faiz kararı sonrasında 827 seviyesinden alıcı ile buluşuyor.
TCMB’nin faiz kararı toplantı tarihleri
17 Şubat 2022
17 Mart 2022
14 Nisan 2022
26 Mayıs 2022
23 Haziran 2022
21 Temmuz 2022
18 Ağustos 2022
22 Eylül 2022
20 Ekim 2022
24 Kasım 2022
22 Aralık 2022
Fed toplantı tarihi 2022
2022 Mart FED toplantı tarihi 15 – 16 Mart FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)
2022 Mayıs FED toplantı tarihi 3 – 4 Mayıs FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)
2022 Haziran FED toplantı tarihi 14 – 15 Haziran FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)
2022 Temmuz FED toplantı tarihi 26 – 27 Temmuz FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)
2022 Eylül FED toplantı tarihi 20 – 21 Eylül FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)