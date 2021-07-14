Merkez Bankası faizi indirdi mi? Son dakika Merkez Bankası faiz kararı ne oldu?
Merkez Bankası’ndan son dakika faiz kararı gedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yüksek faiz eleştirisi bilinmekte. Geçtiğimiz günlerde Merkez Bankasına bir çağrıda bulunarak temmuz, ağustosta faiz indirimi çağrısını yapmıştı. 17 Haziran’daki toplantıda faizi sabit tutan Merkez Bankası temmuz ayın toplantısını gerçekleştirdi. Peki Merkez Bankası faizi indirdi mi? Son dakika Merkez Bankası faiz kararı ne oldu?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası toplantısını bugün gerçekleştirerek faiz kararını saat 14.00'de açıkladı. Küresel piyasalarda tüm gözler ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamalara çevrilirken TCMB faiz kararını yüzde 19'da sabit tuttu. Merkez Bankası, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) yüzde 19'da sabit bıraktı. Merkez Bankası faiz kararına ilişkin olarak, "İhracattaki güçlü artış eğilimi, aşılamadaki kuvvetli ivmenin turizm faaliyetlerini canlandırmasıyla yılın kalanında cari işlemler hesabının fazla vermesi beklenmektedir.”değerlendirmesinde bulundu.