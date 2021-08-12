Merkez Bankası faiz oranı ne kadar? Merkez Bankası faiz kararı son durum
Merkez Bankası faiz kararı güncel | Milyonların merakla beklediği açıklama geldi. Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne oldu?
Milyonların merakla beklediği faiz kararına ilişkin açıklama geldi. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne oldu?
Merkez Bankası faiz oranı ne kadar? Merkez Bankası faiz kararı son durum
Merkez Bankası, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) yüzde 19'da sabit bıraktı. Böylece, Merkez Bankası faizi 5 aydır aynı tutmuş oldu.
TCMB'den yapılan açıklamada, "İklim koşulları kaynaklı arz yönlü etkilerin açılma etkileriyle birleşmesiyle temmuzda gıda fiyatlarında gözlenen artış enflasyondaki yükselişte belirleyici oldu." ifadesi kullanılarak, "Cari işlemler dengesinde görülen iyileşme eğilimi fiyat istikrarı hedefi için önem arz etmektedir" denildi.