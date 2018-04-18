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Merkez Bankası faiz mi artıracak?

İstanbul Portföy Yönetici Ortağı Tufan Deriner, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (TCMB) bu ay yapılacak olan toplantısının çok önemli olacağını, faiz artırım ihtimalinin arttığını söyledi.

18 Nisan 2018 Çarşamba 13:25
Merkez Bankası faiz mi artıracak?

Bloomberg HT'de yer alan habere göre Tufan Deriner, TCMB'nin bu ayki toplantısına dair şunları söyledi:

 "Ben faiz artışı ihtimalinin arttığını düşünüyorum, ama ne kadar gelecek? 25 baz puanlık faiz artışının yeterli olacağını düşünmüyorum. Belki sadeleşmeye gidilebilir. Eğer sadeleşmeye giderse daha az artırımla bu işin altından kalkabilir."

'KUR, 4.20'LERİN ÜZERİNİ GÖREBİLİR'

Deriner, TCMB'nin faiz artırmaması durumunda kurun yükselebileceğini belirterek "Hiç faiz artışı olmazsa kurun nereye gideceğini kestirmek mümkün değil. Belki 4.20'leri veya üzerini görebiliriz. Bu toplantı herkesin yakından takip edeceği bir toplantı olacak" ifadesini kullandı. 

Deriner dövizin düşmesi ve piyasaların rahatlaması için güven ortamının sağlanması gerektiğine, tek başına Merkez Bankası'nın adımlarının yeterli olmayacağına da dikkat çekti. 

TCMB toplantısı 25 Nisan'da gerçekleşecek. 

Haber Tarihi: 18 Nisan 2018 Çarşamba 13:25
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