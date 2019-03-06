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Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı.

06 Mart 2019 Çarşamba 14:33
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Banka, değişikliğe gitmeyerek faizleri yüzde 24 seviyesinde sabit bıraktı.


Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası mart ayı toplantısı sonrası yapılan açıklama şöyle; "Para Politikası Kurulu politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 24 düzeyinde sabit tutulmasına karar vermiştir.


Son dönemde açıklanan veriler ekonomideki dengelenme eğiliminin belirginleştiğini göstermektedir. Dış talep nispeten gücünü korurken finansal koşullardaki sıkılığın da etkisiyle iktisadi faaliyet yavaş bir seyir izlemektedir. Cari dengedeki iyileşme eğiliminin sürmesi beklenmektedir. İthal girdi maliyetleri ve iç talep gelişmelerine bağlı olarak enflasyon göstergelerinde bir miktar iyileşme gözlenmektedir. Bununla birlikte, fiyat istikrarına yönelik riskler devam etmektedir. Bu çerçevede Kurul, enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar sıkı parasal duruşun korunmasına karar vermiştir.


Merkez Bankası fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir. Enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları, para politikası kararlarının gecikmeli etkileri, maliye politikasının dengelenme sürecine vereceği katkı ve enflasyonu etkileyen diğer unsurlardaki gelişmeler yakından izlenerek ihtiyaç duyulması halinde ilave parasal sıkılaştırma yapılabilecektir. Açıklanacak her türlü yeni verinin ve haberin Kurul’un geleceğe yönelik politika duruşunu değiştirmesine neden olabileceği önemle vurgulanmalıdır.


Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti beş iş günü içinde yayımlanacaktır."

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 14:33
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