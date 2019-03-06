Merkez Bankası faiz kararını açıkladı Merkez Bankası, merakla beklenen faiz kararını açıkladı. Alınan karara göre, faiz oranı yüzde 24’te sabit tutuldu.

Piyasaların merakla beklediği faiz kararını Merkez Bankası duyurdu. Merkez Bankası politika faiz oranını yüzde 24’te sabit tuttu. Ayrıntılar geliyor…

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