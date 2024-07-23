Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası'nın Para Politikası Kurulu, bugün faiz kararını açıkladı. Karara göre, Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 50'de sabit tutulmasına karar verdi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, bugün Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında toplandı.
Kurul faiz kararını açıkladı. Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 50'de sabit tutulmasına karar verdi.
Geçtiğimiz ay yapılan Para Politikası Kurulu toplantısında, politika faizi yüzde 50 seviyesinde sabit tutulmuştu.
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