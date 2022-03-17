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Ekonomi Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Ekonomi

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Merkez Bankası faizi yüzde 14 seviyesinde sabit tuttu.

Yeniakit Publisher
2022-03-17 14:14:00 -
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikaları Kurulu sonrası merakla beklenen faiz kararını duyurdu.

Merkez Bankası politika faizini yüzde 14 seviyesinde sabit tuttu. Yapılan bütün anketlerde politika faizlerinde bir değişikli beklenmiyordu.

4 ayda toplamda 500 baz puanlık indirim

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2021 yılını, eylül ayında başladığı seri faiz indirimleriyle kapatmıştı. Merkez Bankası eylül ayında 100 baz puan, ekim ayında 200 baz puan, kasım ayında ise 100 baz puan, aralık ayında ise 100 baz puanlık faiz indirimi yapmıştı. Böylece 4 ayda toplamda 500 baz puanlık indirimle faiz yüzde 14'e çekilmişti.

Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 14 düzeyinde sabit tutulmasına karar vermiştir.

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