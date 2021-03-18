Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? Milyonların merakla beklediği faiz kararı açıklandı. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne?

Merkez Bankası faiz kararı

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu bugün toplandı. Merkez Bankası yüzde 17 olan faiz oranını 200 baz puan artırarak yüzde 19'a yükseltti.

TCMB'den yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bazı sektörlerde belirginleşen arz kısıtları ile gerçekleştirilen ücret ve yönetilen fiyat ayarlamaları, orta vadeli enflasyon görünümü üzerindeki önemini korumaktadır. Genişleyici parasal ve mali politikalar ile aşılama sürecinde yaşanan olumlu gelişmelerin etkisiyle küresel büyüme görünümünde iyileşme ve uluslararası emtia fiyatlarında artış görülmektedir. Yükselen küresel enflasyon beklentileri, gelişmiş ülke para politikalarına ilişkin belirsizliklere ve küresel finansal piyasalarda dalgalanmaya yol açmaktadır. Yukarı yönlü riskler dikkate alınarak önden yüklemeli ve güçlü bir ilave parasal sıkılaştırma yapılmasına karar verilmiştir."

Öte yandan, TCMB'nin faiz kararının ardından Dolar/TL, 7,4760 seviyelerinden hızla gerileyerek 7,3280 ile 2 haftanın en düşük seviyesini gördü.