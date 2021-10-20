Merkez Bankası faiz indirimi yapacak mı? TCMB faiz kararını ne zaman açıklayacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanıp Resmi Gazete’de yayımlanan Merkez Bankası Başkan Yardımcılığına Taha Çakmak ve Para Politikası Kurulu üyeliğine Prof. Dr. Yusuf Tuna atanmıştı. Son günlerde döviz kurunda ve altın fiyatlarındaki yükseliş sonrası Merkez Bankası’nın faiz kararı merak edilmeye başladı. Yurt içinde piyasalar, açıklanacak olan faiz kararını beklerken toplantının ne zaman yapılacağı da merak ediliyor.

Merkez Bankası toplantısı ne zaman?

Merkez Bankası Para Politikası toplantısı 21 Ekim 2021 Perşembe günü yapılacak. Merkez Bankası tarafından alınan yeni faiz kararı ise toplantının hemen ardından saat 14.00'te açıklanacak.

Merkez Bankası faiz indirimi yapacak mı?

Merkez Bankası faiz indirimi yapıp yapmayacağı yapacağı toplantı sonrası belli olacak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkası Şahap Kavcıoğlu, 8 Ekim itibarıyla Merkez Bankası rezerv rakamının 123,5 milyar dolar seviyesine yükseldiğini açıkladı. Kavcıoğlu "Faiz indirimi sonrasında kurda hareketlenme oldu ama küresel gelişmeleri değerlendirince bunun direkt bizim faiz indirimi ile ilgisi olmadığını görürüz" dedi.