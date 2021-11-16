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Ekonomi Merkez Bankası eski başekonomistinden yabancılara çağrı: Gelmeyin iktidar değişmez
Ekonomi

Merkez Bankası eski başekonomistinden yabancılara çağrı: Gelmeyin iktidar değişmez

Merkez Bankası eski başekonomisti Hakan Kara, yabancı yatırımcıların Türkiye'ye gösterdiği ilginin, ülkede ekonominin düzelerek iktidar değişikliğini zorlaştıracağını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-11-16 00:15:00 - 2021-11-16 00:33:36
Merkez Bankası eski başekonomistinden yabancılara çağrı: Gelmeyin iktidar değişmez

Koronavirüs salgını başta olmak üzere, son yıllarda siyasi ve ekonomik birçok zorluğa göğüs geren Türkiye'de, tam da yabancı sermaye ülkeye yeniden gelmeye başlarken bazı odaklar yine sahneye çıktı.

Dev yatırımcılar Türkiye'yi tercih ediyor

Katar, BAE başta olmak üzere Avrupa ve ABD'den, hatta Asya ülkelerinden birçok yabancı yatırımcı, yaşanan global dalgalanmalara rağmen ayakta duran Türkiye'de yatırımlarını değerlendirmeyi tercih ediyor.

Bu manzara, nedense bazı ekonomistleri rahatsız etti.

Hakan Kara: Yabancı yatırımcılar, iktidar değişimini zorlaştırıyor

Bilkent Üniversitesi öğretim üyesi, Merkez Bankası eski başekonomisti Hakan Kara, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yabancı yatırımcıların Türkiye'ye duyduğu güvenin, beklenen iktidar değişikliğini zorlaştıracağını savunarak şunları söyledi:

"İlginç bir gelişme yaşanıyor. Yabancı yatırımcılar ülkede bir yönetsel değişikliği çok önceden fiyatlamaya başladı. Ancak bu durum, piyasa göstergelerinin ve ekonomik gidişatın daha da kötüleşmesini engelleyerek bekledikleri değişimin gerçekleşme olasılığını azaltıyor."

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