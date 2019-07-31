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Merkez Bankası enflasyon tahminini düşürdü

Merkez Bankası Başkanı Uysal, 2019 yılına ilişkin Üçüncü Enflasyon Raporu'nu açıkladı.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 10:55
Merkez Bankası enflasyon tahminini düşürdü

Merkez Bankası 2019 yılına ilişkin Üçüncü Enflasyon Raporu'nu açıkladı. Başkan Murat Uysal ekonomiye ilişkin önemli açıklamalarda bulunuyor.

Merkez Bankası Başkanı Uysal, iktisadi faaliyette ılımlı bir toparlanma eğilimi sergilendiğini ve piyasa faizlerinin tüm vadelerde gerilediğini belirtti.

Uysal 2019 yılında enflasyonun yüzde 13.9 olarak gerçekleşmesini beklediklerini söyledi.

Üçüncü Enflasyon Raporu'na ilişkin Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'ın açıklamalarından satır başları;

Raporda elektrik ve doğal gaz artışlarının enflasyona etkisi de inceleniyor.

Belirsizlikler 2049 küresel görünümüne ilişkin riskleri aşağı yönlü tutuyor. Türkiye'nin ülke risk primi Haziran ortalarından bu yana geriledi.

Piyasa faizleri tüm vadelerde geriledi.

Cari işlemler dengesindeki iyileşme eğiliminin sürmesi bekleniyor.

Küresel büyüme görünümündeki zayıflamaya rağmen rekabet gücündeki gelişmelerin etkisiyle mal ve hizmet ihracatı iktisadi faaliyeti destekliyor. İktisadi faaliyet ılımlı bir toparlanma eğilimi sergiliyor.

Enflasyondaki düşüş eğilimi ve finansal koşullardaki kısmi iyileşmeyle birlikte ekonomideki kademeli toparlanmanın devam edeceğini öngörüyoruz.

TÜFE Nisan enflasyon tahmininin altında kaldı. Türk Lirası'nda ima edilen kur oynaklığı mevcut rapor döneminde azaldı.

2019 yılının ikinci çeyreğinde enflasyon gerçekleşmeleri, TÜFE için daha belirgin olmak üzere nisan enflasyon raporunda verilen tahminlerin altında kaldı.

İşlenmiş gıda enflasyonu beklenenden olumlu seyretti.

Yıllık enflasyondaki azalışta gıda, temel mal ve enerji grupları başlıca sürükleyici oldu.

Fiyatlama davranışına dair göstergeler bu dönemde bir miktar yukarı yönlü seyir izlese de arz yönlü faktörler ve ithalat fiyatları enflasyon görünümünü olumlu etkilemektedir.

İktisadi faaliyet ılımlı bir toparlanma eğilimi sergiledi. Enflasyon görünümünde talep kaynaklı aşağı yönlü riskler mevcut.

Rekabet gücündeki gelişmelerin etkisiyle mal ve hizmet ihracatı artış eğilimini sürdürdü.

Net mal ve hizmet ihracatının dönemlik büyümeye katkısının arttığını düşünüyoruz.

Büyüme kompozisyonu dış dengeyi olumlu etkiliyor.

Finansal koşulların iç talepte ılımlı bir toparlanmaya destek vereceğini, net ihracatta olumlu seyrin süreceğini düşünüyoruz.

2019 yılı için ortalama petrol fiyat tahmini 65,0 dolar (önceki 67,2 dolar).

2020 yılı için ortalama petrol fiyat tahmini 62,6 dolar (önceki 66,2 dolar)

2019 yılı için gıda fiyat enflasyon tahminini yüzde 16,0'dan yüzde 15,0'e çektik.

2020 yılı için gıda fiyat enflasyon tahminini yüzde 11 olarak koruduk.

Maliye politikası iktisadi faaliyeti destekledi

Ayrıntılar Geliyor...

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Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 10:55
  1. merkez bankası

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