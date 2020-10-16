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Ekonomi Merkez Bankası Ekim Ayı Beklenti Anketi
Ekonomi

Merkez Bankası Ekim Ayı Beklenti Anketi

Cari yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 11,46'dan 11,76'ya yükseldi

Yeniakit Publisher
2020-10-16 14:59:39 -
Merkez Bankası Ekim Ayı Beklenti Anketi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Beklenti Anketi'ne göre, yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 11,76'ya yükseldi.

TCMB, reel sektör, finansal sektör temsilcileri ve profesyonellerden oluşan 62 katılımcıyla gerçekleştirdiği "2020 yılı Ekim ayı Beklenti Anketi"ni yayımladı.

Eylülde yüzde 1,46 olan Ekim ayı TÜFE beklentisi, bu anket döneminde yüzde 1,62 oldu. Cari yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 11,46'dan 11,76'ya çıktı. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 10,15'ten 10,53'e, 24 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 8,86'dan 9,05'e yükseldi.

Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 7,5990'dan 7,8979'a, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi de 7,9372'den 8,3087'ye çıktı.

Bir önceki anket döneminde 22,8 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 28,2 milyar dolar oldu. Gelecek yıl cari işlemler açığı beklentisi ise 20,2 milyar dolardan 22 milyar dolara yükseldi.


- Bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay beklentisi yüzde 11,64 oldu

Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) 2020 büyüme beklentisi yüzde eksi 1,5'ten yüzde eksi 0,8'e çıkarken, 2021 yılı büyüme beklentisi yüzde 4,2'den yüzde 4,1'e indi.

Cari ay sonu TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama maliyeti beklentisi yüzde yüzde 10,58'den 12,47'ye çıktı.

TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay ve 12 ay sonrası beklentileri sırasıyla yüzde 11,64 ve yüzde 11,07 olarak kayıtlara geçti.

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