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Ekonomi Merkez Bankası duyurdu! Ödeme sistemleri yenilendi
Ekonomi

Merkez Bankası duyurdu! Ödeme sistemleri yenilendi

Yeniakit Publisher
2024-03-01 11:09:00 -
Merkez Bankası duyurdu! Ödeme sistemleri yenilendi

Merkez Bankası, Ödeme Sistemleri'nin yeni teknolojiler ve mimari ile yenilenerek devreye alındığını duyurdu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ilgili basın duyurusunda şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Ödeme Sistemleri yeni teknolojiler ve mimari ile yenilenerek devreye alınmıştır. Bankalararası Türk Lirası Aktarım Sistemi (EFT), Müşteriler Arası Türk Lirası Aktarım Sistemi (PÖS) ve Elektronik Menkul Kıymet Transfer Sistemi (EMKT) bileşenlerinden oluşan TCMB Ödeme Sistemleri, daha esnek ve bağımsız bir mimariye geçiş amacıyla TCMB bünyesinde geliştirilerek yenilenmiş haliyle 23 Şubat 2024 tarihi itibarıyla hizmet vermeye başlamıştır.

1992 yılından bu yana faaliyet gösteren ve 2013 yılında TCMB bünyesinde yeniden geliştirilerek üretime alınan TCMB Ödeme Sistemleri, 10 yılı aşkın süredir Türkiye ödemeler ekosisteminin ana altyapısı olarak etkin ve verimli bir şekilde faaliyet göstermektedir. 2023 yılında TCMB Ödeme Sistemlerinde yaklaşık 780 milyon adet işlemin mutabakatı gerçekleşmiş olup günlük ortalama işlem adedi 3,1 milyon’dur.

Önümüzdeki süreçte sektör ihtiyaçları, uluslararası gereksinimler ve güncel teknolojik gelişmeler çerçevesinde sistemlerin etkin ve verimli çalışmasına yönelik geliştirmelere devam edilecektir."

 
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