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Spor Dünya Kupası günlüğü: Bizim grubu ilgilendiren kritik maç oynanacak
Spor

Dünya Kupası günlüğü: Bizim grubu ilgilendiren kritik maç oynanacak

Yeniakit Publisher
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Dünya Kupası günlüğü: Bizim grubu ilgilendiren kritik maç oynanacak

2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı A, B ve D Grubu'nda oynanacak 3 maçla sürecek. A Milli Futbol Takımı'nın da bulunduğu D Grubu'nda ABD ile Avustralya yarın karşılaşacak.

ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği yaptığı turnuvada heyecan devam ediyor.

ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği yaptığı turnuvada, A Milli Futbol Takımı'nın da bulunduğu D Grubu'nda ABD ile Avustralya, Seattle Stadı'nda TSİ 22.00'de karşı karşıya gelecek.

Turnuvada yarın oynanacak maçların TSİ programı şöyle:

B Grubu:

01.00 Kanada - Katar (BC Place Vancouver)

A Grubu:

04.00 Meksika - Güney Kore (Guadalajara Stadı)

D Grubu:

22.00 ABD - Avustralya (Seattle Stadı)

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