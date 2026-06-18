Çöp kutusunun dibine bu yöntemi yapanlar yaşadı! Sinek, minek kalmıyor...
Çöp kutusunun dibine bu yöntemi yapanlar temiz bir yaz dönemini geride bırakabilir...
Çöp kutusunun dibine bu yöntemi yapanlar temiz bir yaz dönemini geride bırakabilir...
Yaz sıcaklarıyla birlikte mutfaktaki çöp kutuları bir anda sineklerin üreme alanı haline gelebiliyor. 14 yıllık temizlik uzmanının çöp poşetini takmadan önce kutunun en dibine serptiği o tek bir malzeme ise tüm kötü kokuyu saniyeler içinde havada yakalayıp yok ediyor. İşte merak edilen yöntemin tüm detayları…
Mutfakların en kritik noktası olan çöp kutuları, yüksek ısının etkisiyle sadece birkaç saat içinde hem dayanılmaz bir koku yaymaya başlıyor hem de küçük sineklerin istila alanına dönüşüyor.
Birçok kişinin her gün karşı karşıya kaldığı bu can sıkıcı problemi çözmek ise aslında sanılandan çok daha kolay.
Ev hijyeni üzerine uzun yıllardır profesyonel çalışmalar yürüten uzman Lynnsey Crombie, yaz temizliğinde en büyük hatanın çöp kovalarını es geçmek olduğunu belirtiyor.
Yüksek nem ve sıcaklık, atıkların çürüme hızını maksimuma çıkarırken larvaların oluşması için de kusursuz bir ortam hazırlıyor.
Hijyen uzmanlarına göre çözümün ilk adımı, kutuları düzenli olarak beyaz sirke veya dezenfektan içeren sıcak sularla yıkamaktan geçiyor.
Ancak sadece yıkamak, sıcak havalarda kokunun geri gelmesini engellemeye yetmiyor; asıl kalıcı etki temizlik sonrasındaki küçük bir dokunuşla sağlanıyor. Kokuyu ve sinekleri kaynağında kurutmak için uygulanan en etkili yöntem, çöp poşetini kovaya yerleştirmeden önce taban kısmına birkaç yemek kaşığı karbonat serpmek.
Doğal bir koku emici olan alkali yapıdaki karbonat, çöpten yükselen asidik kokuları daha havaya karışmadan yakalayıp etkisiz hale getiriyor.
Normal şartlarda uzun süre etkisini koruyan bu bariyer, yaz aylarında poşetten sızabilecek sıvılar ve aşırı sıcaklar nedeniyle haftada bir kez tazelenmeli.
Bu sayede sineklerin koku alarak mutfağa üşüşmesi tamamen engelleniyor. Çöp kokusunu gizlemek için sıkılan ağır parfümler ve kimyasal spreyler, genellikle kokunun daha da ağırlaşmasına yol açıyor.
Çöp kokusunu gizlemek için sıkılan ağır parfümler ve kimyasal spreyler, genellikle kokunun daha da ağırlaşmasına yol açıyor.
Crombie, bunun yerine doğanın gücünden yararlanmayı öneriyor. Bir makyaj pamuğunun üzerine damlatılacak birkaç damla limon, okaliptüs veya çay ağacı yağı, çöp kovasının alt kısmına yerleştirildiğinde harika bir içerik oluşturuyor.
Bu bitkisel yağların antibakteriyel yapısı sinekleri bölgeden tamamen uzak tutarken, mutfağa da yapay olmayan, temiz ve ferah bir koku yayıyor.
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