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Petrolün kokusu alındı: Yerin altına iniliyor, günde 400 ton fışkıracak Türkiye'nin en ucuz sebzesi ama balıktan daha değerli! Çöp kutusunun dibine bu yöntemi yapanlar yaşadı! Sinek, minek kalmıyor... Sağlıkta yapay zeka dönemi! 60 saniyede tüm vücudun taramasını yapacak Yıkamakla geçmiyorsa dikkat: Kepekle mücadelede ezber bozan öneriye kulak tıkamayın! Olay itiraf: Türk uçaksavar füze stokları hava kuvvetlerimizi 10 kez yok edecek kapasiteye ulaştı Endokrinoloji ve Metabolizma uzmanı duyurdu: Kemik erimesi ölüme neden olabilir İsrailli rakibini 12 saniyede tuş etti: ‘Kur’an bülbülü’ hafız artık Galatasaray’da
#1
Foto - Çöp kutusunun dibine bu yöntemi yapanlar yaşadı! Sinek, minek kalmıyor...

Yaz sıcaklarıyla birlikte mutfaktaki çöp kutuları bir anda sineklerin üreme alanı haline gelebiliyor. 14 yıllık temizlik uzmanının çöp poşetini takmadan önce kutunun en dibine serptiği o tek bir malzeme ise tüm kötü kokuyu saniyeler içinde havada yakalayıp yok ediyor. İşte merak edilen yöntemin tüm detayları…

#2
Foto - Çöp kutusunun dibine bu yöntemi yapanlar yaşadı! Sinek, minek kalmıyor...

Mutfakların en kritik noktası olan çöp kutuları, yüksek ısının etkisiyle sadece birkaç saat içinde hem dayanılmaz bir koku yaymaya başlıyor hem de küçük sineklerin istila alanına dönüşüyor.

#3
Foto - Çöp kutusunun dibine bu yöntemi yapanlar yaşadı! Sinek, minek kalmıyor...

Birçok kişinin her gün karşı karşıya kaldığı bu can sıkıcı problemi çözmek ise aslında sanılandan çok daha kolay.

#4
Foto - Çöp kutusunun dibine bu yöntemi yapanlar yaşadı! Sinek, minek kalmıyor...

Ev hijyeni üzerine uzun yıllardır profesyonel çalışmalar yürüten uzman Lynnsey Crombie, yaz temizliğinde en büyük hatanın çöp kovalarını es geçmek olduğunu belirtiyor.

#5
Foto - Çöp kutusunun dibine bu yöntemi yapanlar yaşadı! Sinek, minek kalmıyor...

Yüksek nem ve sıcaklık, atıkların çürüme hızını maksimuma çıkarırken larvaların oluşması için de kusursuz bir ortam hazırlıyor.

#6
Foto - Çöp kutusunun dibine bu yöntemi yapanlar yaşadı! Sinek, minek kalmıyor...

Hijyen uzmanlarına göre çözümün ilk adımı, kutuları düzenli olarak beyaz sirke veya dezenfektan içeren sıcak sularla yıkamaktan geçiyor.

#7
Foto - Çöp kutusunun dibine bu yöntemi yapanlar yaşadı! Sinek, minek kalmıyor...

Ancak sadece yıkamak, sıcak havalarda kokunun geri gelmesini engellemeye yetmiyor; asıl kalıcı etki temizlik sonrasındaki küçük bir dokunuşla sağlanıyor. Kokuyu ve sinekleri kaynağında kurutmak için uygulanan en etkili yöntem, çöp poşetini kovaya yerleştirmeden önce taban kısmına birkaç yemek kaşığı karbonat serpmek.

#8
Foto - Çöp kutusunun dibine bu yöntemi yapanlar yaşadı! Sinek, minek kalmıyor...

Doğal bir koku emici olan alkali yapıdaki karbonat, çöpten yükselen asidik kokuları daha havaya karışmadan yakalayıp etkisiz hale getiriyor.

#9
Foto - Çöp kutusunun dibine bu yöntemi yapanlar yaşadı! Sinek, minek kalmıyor...

Normal şartlarda uzun süre etkisini koruyan bu bariyer, yaz aylarında poşetten sızabilecek sıvılar ve aşırı sıcaklar nedeniyle haftada bir kez tazelenmeli.

#10
Foto - Çöp kutusunun dibine bu yöntemi yapanlar yaşadı! Sinek, minek kalmıyor...

Bu sayede sineklerin koku alarak mutfağa üşüşmesi tamamen engelleniyor. Çöp kokusunu gizlemek için sıkılan ağır parfümler ve kimyasal spreyler, genellikle kokunun daha da ağırlaşmasına yol açıyor.

#11
Foto - Çöp kutusunun dibine bu yöntemi yapanlar yaşadı! Sinek, minek kalmıyor...

Çöp kokusunu gizlemek için sıkılan ağır parfümler ve kimyasal spreyler, genellikle kokunun daha da ağırlaşmasına yol açıyor.

#12
Foto - Çöp kutusunun dibine bu yöntemi yapanlar yaşadı! Sinek, minek kalmıyor...

Crombie, bunun yerine doğanın gücünden yararlanmayı öneriyor. Bir makyaj pamuğunun üzerine damlatılacak birkaç damla limon, okaliptüs veya çay ağacı yağı, çöp kovasının alt kısmına yerleştirildiğinde harika bir içerik oluşturuyor.

#13
Foto - Çöp kutusunun dibine bu yöntemi yapanlar yaşadı! Sinek, minek kalmıyor...

Bu bitkisel yağların antibakteriyel yapısı sinekleri bölgeden tamamen uzak tutarken, mutfağa da yapay olmayan, temiz ve ferah bir koku yayıyor.

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