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Ekonomi Merkez Bankası dolar gelişmesini son dakika olarak duyurdu: Dolar kuru 2,5 lira birden...
Ekonomi

Merkez Bankası dolar gelişmesini son dakika olarak duyurdu: Dolar kuru 2,5 lira birden...

Yeniakit Publisher
2023-06-16 10:39:00 -
Merkez Bankası dolar gelişmesini son dakika olarak duyurdu: Dolar kuru 2,5 lira birden...

Merkez Bankası, dolar ve faiz beklenti raporunu kamuoyu ile paylaştı. Yıl sonu dolar tahmini 26,18 lira olarak açıklandı. Bu durumda doların 2,5 lira civarında artması bekleniyor.

TCMB'nin haziran ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketi yayımlandı.

Ankette yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 37,17'den yüzde 38,55'e yükseldi. Gelecek 12 ay sonundaki TÜFE beklentisi yüzde 29,84'ten yüzde 30,65'e çıktı.

Ankette yıl sonu dolar tahmininde belirgin bir yükseliş görüldü. Önceki ankette 23,08 olan dolar tahmini 26,18 seviyesine çıktı.

Faiz tahmini yükseldi

Faiz politikasına yönelik tartışmalar sürerken artış beklentileri ankete de yansıdı. Bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 8,50 iken, bu anket döneminde yüzde 17,56'ye yükseldi.

Gelecek 12 ay sonundaki repo ihale faiz oranı beklentisi yüzde 11,11'den yüzde 19,30'a yükseldi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Yıl sonu büyüme beklentisi yüzde 3,7'den yüzde 3,8'e yükseldi.

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