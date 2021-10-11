Merkez Bankası Başkanı'ndan son dakika açıklaması!
Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu: Faiz indirimi sonrasında kurda bir hareketlenme oldu. Burada küresel gelişmeleri değerlendirdiğimizde bunun faiz indirimimizle çok alakalı olmadığını görürüz.
Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu: Faiz indirimi sonrasında kurda bir hareketlenme oldu. Burada küresel gelişmeleri değerlendirdiğimizde bunun faiz indirimimizle çok alakalı olmadığını görürüz.
Kavcıoğlu'nun açıklamalarından satır başları:
Bizim bilançomuz kadar net bilançoya sahip başka merkez bankası yok.
Bir sürpriz faiz indirimi olmadığını çok net söyleyebiliriz.
Yılı tarihi rekor rezerv ile kapatacağız.
MB'nin görevini ihmal etmesi söz konusu değildir.
Merkez Bankası'nı kanunsuzlukla suçlamak eşyanın tabiatına aykrıdır.
Türk parasındaki kaybı faiz indirimi ile ilişkilendirmek doğru değildir.
Ayrıntılar geliyor..