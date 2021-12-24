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Ekonomi Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu’ndan dolar açıklaması: Kur inmeye devam ederse...
Ekonomi

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu’ndan dolar açıklaması: Kur inmeye devam ederse...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, döviz kurunun aşağı yönlü hareketinin devam etmesi halinde Merkez Bankası'nın dolar alımlarına başlayabileceğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-12-24 19:09:00 -
Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu’ndan dolar açıklaması: Kur inmeye devam ederse...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomist ve akademisyenlerle katıldığı toplantıda kur ve swap görüşmelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, kurun çok hızlı aşağı inmesi durumunda TCMB’nin Döviz alımlarına başlayabileceğini söyledi.

Kavcıoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ekonomist ve akademisyenlerle katıldığı toplantıda kur aşağı geldiğinde alımlarla güçlenecek rezervin bu işin sigortası olacağını belirtti.

Kavcıoğlu iki ülke ile iki hafta içinde swap anlaşmasının sonuçlandırılabileceğini de söyledi.

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