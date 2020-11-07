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Gündem Merkez Bankası Başkanı olarak atanan Naci Ağbal kimdir?
Gündem

Merkez Bankası Başkanı olarak atanan Naci Ağbal kimdir?

Resmi Gazete’de yer alan karara göre Naci Ağbal Merkez Bankası’nın yeni başkanı oldu. Naci Ağbal kimdir, kaç yaşında? İşte Merkez Bankası'nın yeni başkanı Naci Ağbal hakkında merak edilenler...

Yeniakit Publisher
2020-11-07 22:30:00 -
Merkez Bankası Başkanı olarak atanan Naci Ağbal kimdir?

Naci Ağbal, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı olarak atandı. Atama kararı sonrasında Ağbal'ın yaşamı merak konusu oldu. Son olarak Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı olan ve yaklaşık 2 yıl bu görevi yürüten Naci Ağbal TCMB’nin yeni başkanı oldu. Peki yeni Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal kimdir? İşte Ağbal’ın kariyeri ve daha önce bulunduğu görevler… 

Naci Ağbal kimdir?

Naci Ağbal, 1 Ocak 1968’de Bayburt’ta doğdu. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun olan Ağbal, İngiltere Exeter Üniversitesi İş İdaresi Genel İşletme Yönetimi (MBA) Programı’nda yüksek lisans eğitimini tamamladı.

Maliye Bakanlığında müfettiş, teftiş kurulu başkan yardımcılığı, Gelirler Genel Müdürlüğünde daire başkanlığı ve bakan danışmanlığı görevlerinde bulunan Ağbal, 2006-2009 yılları arasında Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü, 2009-2015 yılları arasında ise Maliye Bakanlığı Müsteşarlığı yaptı.

Naci Ağbal, 2004-2006 yıllarında TÜPRAŞ Yönetim Kurulu Üyeliği, 2006’da PETKİM AŞ Yönetim Kurulu Üyeliği, 2006-2015 yıllarında Türk Hava Yolları (THY) AŞ Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu.

2008-2015 yıllarında Yüksek Öğretim Kurulu Üyeliği ile Uluslararası Ahmed Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Üyeliği yaptı. 17 Ekim 2018 tarihinden itibaren Vakıf Katılım Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği, 23 Kasım 2018 tarihinden itibaren Yükseköğretim Kurulu Üyeliği, 18 Ocak 2019 tarihinden itibaren de Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Konseyi üyeliği görevlerini yürütmektedir.

7 Haziran 2015 Milletvekili Genel Seçiminde AK Parti Bayburt Milletvekili olarak TBMM’ye giren Ağbal, 1 Kasım 2015 Milletvekili Genel Seçiminde de yine Bayburt’tan milletvekili seçildi. Ağbal, AK Parti MKYK üyeliği ile MYK üyesi olarak ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 64. ve 65. Hükümetlerde Maliye Bakanlığı görevini üstlenen Ağbal, 25 Temmuz 2018 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı olarak atandı. 2 yıl bu görevi yürüten Ağbal, 7 Kasım 2020’de Merkez Bankası Başkanı oldu.

İyi düzeyde İngilizce bilen Ağbal, evli ve 2 çocuk babasıdır.

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