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Ekonomi Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'dan flaş açıklama
Ekonomi

Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'dan flaş açıklama

TCMB Başkanı Naci Ağbal: "Fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda tüm politika araçları kararlılıkla kullanılacaktır." dedi.

Yeniakit Publisher
2020-11-09 09:11:00 - 2020-11-09 09:21:02
Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'dan flaş açıklama

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Naci Ağbal, yaptığı yazılı açıklamada, Merkez Bankası olarak temel amaçlarının fiyat istikrarını sağlamak ve sürdürmek olduğunu, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda tüm politika araçlarının kararlılıkla kullanılacağını vurguladı.

Para politikasında, şeffaflık, hesap verebilirlik ve öngörülebilirlik ilkeleri çerçevesinde iletişimin güçlendirileceğinin altını çizen Ağbal, "19 Kasım 2020 tarihli Para Politikası Kurulu toplantısına kadar mevcut durum ve beklentiler gözden geçirilip gelişmeler de yakından takip edilerek; oluşacak veri ve değerlendirmeler ışığında gerekli politika kararları alınacaktır." ifadelerini kullandı.

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