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Ekonomi Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal: Bize önemli katkı sağlayacak
Ekonomi

Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal: Bize önemli katkı sağlayacak

Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal açıklamalarda bulundu. Ağbal, "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası olarak bizim en önemli önceliğimiz, temel görevimiz olan fiyat istikrarını sağlamak ve bunu kalıcı hale getirmek" dedi. Başkan Ağbal açıklamasının devamında ise "Tüm paydaşlarla eş güdümlü çalışmak bize önemli katkı sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-03-05 15:19:00 -
Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal: Bize önemli katkı sağlayacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Naci Ağbal, yaptığı açıklamada önemli ifadeler kullandı.

Ağbal, "TCMB olarak bizim en önemli önceliğimiz, temel görevimiz olan fiyat istikrarını sağlamak ve bunu kalıcı hale getirmek. Önümüzdeki dönemde de güven odaklı para politikası aracılığıyla fiyat istikrarına ulaşma yolunda emin adımlar atmaya devam edeceğiz" dedi.

"Bize önemli katkı sağlayacak"

"Tüm paydaşlarla eş güdümlü çalışmak bize önemli katkı sağlayacaktır" ifadelerini kullanan Başkan Ağbal "Merkez Bankası olarak her ne kadar kararlı olsak da bu konuda toplumun her kesiminin desteğine ihtiyacımız var. Bu zorlu yolculuğumuzda tüm paydaşlarla eş güdümlü çalışmak bize önemli katkı sağlayacaktır" diye konuştu.

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Yorumlar

uzman ekonomis

akape parti rejiminde bilge olarak kalmış birkaç isimden biri..kıymetini bilin .keşke babacanla beraber hareket edebilseydi .akape parti rejimi ekonomi yönetimi o kadar zarar verdiki ülkeye n eyapsa imkansız gibi .çünkü yabancı yatırımcı gerekiyor .güven yok .akape parti rejimi dünyada givenini yitirdi ..yolcu ..babacan geliyor önümüzdeki dönem yıldızının ani parlayacağını göreceğiz.tıpkı meral hanım gibi .oda ufaktan başladı şimdi 3.parti . zaten sıralam cehapa birinci parti ,,akape ikinci parti sonra iyi parti ve ardından hedapa ardından da babacan geliyor ..sayın davutoğluda babacana destek ver3ecektir .
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