Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal: "Fiyat istikrarını sağlamaya odaklı para politikası araçlarını bağımsız şekilde uygulamaya devam edeceğim"

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