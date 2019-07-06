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Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal: "Fiyat istikrarını sağlamaya odaklı para politikası araçlarını bağımsız şekilde uygulamaya devam edeceğim"

06 Temmuz 2019 Cumartesi 07:06
Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal: "Fiyat istikrarını sağlamaya odaklı para politikası araçlarını bağımsız şekilde uygulamaya devam edeceğim"
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Haber Tarihi: 06 Temmuz 2019 Cumartesi 07:06
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