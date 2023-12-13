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Ekonomi Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'dan yeni hamle
Ekonomi

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'dan yeni hamle

Yeniakit Publisher
2023-12-13 14:51:00 -
Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'dan yeni hamle

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, ihracatçılarla bir araya geliyor. Erkan, TİM Sektörler Konseyi ile İstişare Toplantısı'na katılmak üzere TİM binasına geldi. Basına kapalı olarak gerçekleşecek toplantıda reeskont kredi limitleri ve Yatırım Taahhütlü Avans Kredileri (YTAK) konularının gündeme gelmesi bekleniyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, reel sektörde başlattığı temaslarına ihracatçılarla devam ediyor. Erkan, bu kapsamda Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantıda reeskont kredi limitleri, Yatırım Taahhütlü Avans Kredileri (YTAK) başta olmak üzere genel olarak ihracatın artırılmasına yönelik çalışmalar masaya yatırılacak.

Reeskont kredileriyle ilgili olarak Erkan, 'Temmuzda 10 kat artışla 3 milyar liraya yükselttiğimiz reeskont limitini daha da artıracağız' ifadelerini ASO toplantısında kullanmıştı.

TCMB, YTAK programı ile ilgili olarak da 3 yıl boyunca toplam 300 milyar lira limit tahsis edilmesinin planlandığını duyurmuştu. İhracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredilerinde ise toplam faiz maliyetine üst sınır getirilerek iskonto oranı azami yüzde 25,93'te sabit tutulmuştu.

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