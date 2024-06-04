Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı!

TCMB Başkanı Fatih Karahan, para politikasındaki sıkı duruşu sürdüreceklerini belirten Fatih Karahan, yıl sonunda enflasyonun yüzde 38'e ineceğini tahmin etti.

Başkan Karahan'ın Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki sunumundan öne çıkanlar şöyle:

"Piyasadan ilave 550 milyar TL olmak üzere toplam 1,5 trilyon TL'den fazla likidite çektik. Likidite gelişmelerini yakından takip ederek, sterilizasyon araçlarını gerektiğinde etkin bir şekilde kullanacağız. Sıkı politika talebi dengeleyecek, tasarrufları teşvik edecek.

Konut fiyatlarındaki yavaşlamanın, ilerleyen dönemde gecikmeli olarak kira artışını sınırlayabileceğini değerlendiriyoruz. Son 9 ayda TL mevduat payı yüzde 32'den yüzde 48'e yükselirken, KKM payı yüzde 26'dan yüzde 13,4'e geriledi.

Henüz resmi olmayan verilere göre, swap hariç net rezervde geçtiğimiz hafta itibarıyla pozitife geçmiş bulunuyoruz. Olumsuz baz etkisiyle enflasyon mayısta zirveye ulaşmıştır, böylece geçiş döneminin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Yılın geri kalanında enflasyonun istikrarlı olarak gerileyeceği dezenflasyon dönemine gireceğiz.

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Enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar, para politikasındaki sıkı duruşu sürdüreceğiz.

Hazirandan itibaren yaşayacağımız dezenflasyon sürecinde, enflasyonu belirlediğimiz ana hedeflerle uyumlu şekilde düşürmek için ne gerekiyorsa yapacağız. Enflasyon yıl sonunda yüzde 38'e iner."