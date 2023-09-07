Merkez Bankası Başkanı Erkan enflasyon için tarih verdi: Meyvelerini alacağız!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı (TCMB) Hafize Gaye Erkan, Orta Vadeli Program (OVP) ile ilgili yerli ve yabancı gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erkan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

''Para politikasının 2024 yılında meyvelerini vermesiyle, iç talebin arza daha yakın bir seviyeye geleceğini ve enflasyon beklentilerini kontrol altına alacağını öngörmekteyiz.

Enflasyon ve kur hareketlerinin sene içinde oynaklık göstermesi, hele ki geçiş dönemlerinde bazı durumlarda yıl ortalaması ve yıl sonu üzerinden yapılan hesaplarda ciddi farklılıklar gösterebilmektedir.

TCMB olarak tüm araçlarımızla parasal sıkılaştırma sürecine enflasyonda belirgin bir iyileşme sağlanana kadar devam edeceğiz.

Sert fiyat hareketlerinin mümkün olduğu kadar az olduğu lakin dengenin evrildiği yönünde, sağlıklı şekilde algılandığı bir süreç olarak ilerlemekte ve bunda da kararlıyız."

ÖNE ÇIKAN VİDEO