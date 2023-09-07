  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Gazprom Türk devine sponsor olmaya geliyor! Rakam dudak uçuklattı, büyük iddia sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Guterres resmen uyardı! İklim yıkımı: Kaybedecek artık vaktimiz yok en son nokta! Türkiye ve dünya şokta

Ekrem kahvaltıda ciğer yemiş... İSKİ, İnönü'nün suyunu kesti

Türkiye çılgınlar gibi altın topluyor! Son alınan altın miktarı 'yok artık' dedirtti

Türkiye'den Kerkük açıklaması

25 milyar dolar Türkiye'nin cebinde kaldı! Rusya durumdan çok ama çok rahatsız

Morgan Stanley'dan Türkiye'de OVP sonrası Türkiye'den yıl beklentisi tahmini: Bu olacak diyerek Türkiye'ye duyurdu

Japonya'dan Türkiye bombası

Cihat Yaycı Türkiye'ye ilan etti: Orada 816 yıllık doğalgaz ihtiyacımızı karşılayacak rezerv var

Tarihi anlaşmanın şartları belli oldu! Orta Doğu'da yer yerinden oynayacak
Ekonomi Merkez Bankası Başkanı Erkan enflasyon için tarih verdi: Meyvelerini alacağız!
Ekonomi

Merkez Bankası Başkanı Erkan enflasyon için tarih verdi: Meyvelerini alacağız!

Yeniakit Publisher
2023-09-07 15:42:00 -
Merkez Bankası Başkanı Erkan enflasyon için tarih verdi: Meyvelerini alacağız!

OVP'ye ilişkin değerlendirmelerde bulunan TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan, ''Para politikasının 2024 yılında meyvelerini vermesiyle, iç talebin arza daha yakın bir seviyeye geleceğini ve enflasyon beklentilerini kontrol altına alacağını öngörmekteyiz." ifadelerini kullandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı (TCMB) Hafize Gaye Erkan, Orta Vadeli Program (OVP) ile ilgili yerli ve yabancı gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erkan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

''Para politikasının 2024 yılında meyvelerini vermesiyle, iç talebin arza daha yakın bir seviyeye geleceğini ve enflasyon beklentilerini kontrol altına alacağını öngörmekteyiz.

Enflasyon ve kur hareketlerinin sene içinde oynaklık göstermesi, hele ki geçiş dönemlerinde bazı durumlarda yıl ortalaması ve yıl sonu üzerinden yapılan hesaplarda ciddi farklılıklar gösterebilmektedir.

TCMB olarak tüm araçlarımızla parasal sıkılaştırma sürecine enflasyonda belirgin bir iyileşme sağlanana kadar devam edeceğiz.
Sert fiyat hareketlerinin mümkün olduğu kadar az olduğu lakin dengenin evrildiği yönünde, sağlıklı şekilde algılandığı bir süreç olarak ilerlemekte ve bunda da kararlıyız."
ÖNE ÇIKAN VİDEO

OVP toplantısında Başkan Erdoğan'dan önemli mesajlar: Türkiye pozitif ayrıştı
OVP toplantısında Başkan Erdoğan'dan önemli mesajlar: Türkiye pozitif ayrıştı

Ekonomi

OVP toplantısında Başkan Erdoğan'dan önemli mesajlar: Türkiye pozitif ayrıştı

İTO Başkanı Avdagiç'ten OVP değerlendirmesi
İTO Başkanı Avdagiç'ten OVP değerlendirmesi

Ekonomi

İTO Başkanı Avdagiç'ten OVP değerlendirmesi

Bakan Şimşek'ten OVP'ye ilişkin ilk açıklama
Bakan Şimşek'ten OVP'ye ilişkin ilk açıklama

Ekonomi

Bakan Şimşek'ten OVP'ye ilişkin ilk açıklama

OVP'de enflasyon rakamları değişti! Memur ve emekli maaşları için yeni tahmin
OVP'de enflasyon rakamları değişti! Memur ve emekli maaşları için yeni tahmin

Ekonomi

OVP'de enflasyon rakamları değişti! Memur ve emekli maaşları için yeni tahmin

OVP’de dikkat çeken detay! Kredi kartlarında yeni dönem
OVP’de dikkat çeken detay! Kredi kartlarında yeni dönem

Ekonomi

OVP’de dikkat çeken detay! Kredi kartlarında yeni dönem

Son dakika... Bakan Şimşek'ten OVP sonrası döviz kuru açıklaması
Son dakika... Bakan Şimşek'ten OVP sonrası döviz kuru açıklaması

Ekonomi

Son dakika... Bakan Şimşek'ten OVP sonrası döviz kuru açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan emekli maaşlarına zam açıklaması
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan emekli maaşlarına zam açıklaması

Ekonomi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan emekli maaşlarına zam açıklaması

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23