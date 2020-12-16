Merkez Bankası Başkanı Ağbal'dan flaş açıklama!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Naci Ağbal "2021 Yılında Para Ve Kur Politikası" tanıtım toplantısına başladı.

Naci Ağbal'ın açıklamaları şöyle:

2021 Para ve Kur Politikası TCMB'nin uygulayacağı para, kur ve likidite politikalarının çerçevesini belirlemektedir.

Bu tür paylaşımlar şeffaflık ve öngörülebilirliği artırıyor.

TCMB için 2021 yılında yol haritasını oluşturan bu politika çerçevesini çok önemsiyoruz.

TCMB kendisine yasa ile verilmiş görevi ve temel amacı fiyat istikrarını sağlamaktır.

Fiyat istikrarını sağlamak hepimizin ortak amacı olmalıdır, TCMB olarak biz bu amaca yürekten inanıyoruz ve enflasyonu düşürmekte kararlıyız.

Hızlı parasal genişlemenin gecikmeli etkileriyle, ekonomide ısınmanın son çeyrekte belirginleştiği görülmektedir.

ÜFE'deki yükseliş eğilimi, TÜFE üzerinde maliyet baskılarını artırdı.

Enflasyondaki yükselişin temel belirleyicisinin döviz kuru olduğunu görüyoruz.

2021 yılına girerken başta döviz kuru olmak üzere birikimli maliyet etkileri, emtiada yukarı seyir ve enflasyon beklentilerine yönlü riskler, enflasyonda yukarı yönlü risk oluşturuyor.

Enflasyona ilişkin yukarı yönlü riskler 2021 yılında para politikasının sıkı ve kararlı bir duruş sergilemesini zorunlu kılmaktadır.

Enflasyonda kalıcı düşüş ve fiyat istikrarı oluşana kadar sıkı duruş kararlılıkla sürdürülecektir.

TCMB enflasyonda yüzde 5 hedefine varmada üretime düşen sorumluluğun bilincinde olarak, hedef ufku çerçevesinde kararlı ve uyumlu bir çerçeve sergileyecektir.

2021 yılı sonu için yüzde 9,4 hedefine ulaşma kararlılığı içindeyiz.

Önümüzdeki dönemde parasal sıkılık düzeyini enflasyondaki bu hedef yönelik belirleyecek ve uygulayacağız.

2021 yılında para politikası sade ve anlaşılabilir bir çerçevede oluşturulacak ve uygulanacaktır.

TCMB'nin temel politika aracı bir haftalık repo faiz oranı olacak.

Gecelik faizlerde gün içi oynaklıkların sınırlanması amacıyla kullanılan faiz koridoru ve TCMB'nin nihai kredi merci işlevini gören geç likitide penceresi fonlama aracı olarak kullanılmayacak.

Bankalara sunulan swap imkanı yıl içerisinde azalabilir.