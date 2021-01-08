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Ekonomi Merkez Bankası bankalardaki yeni dönemi açıkladı
Ekonomi

Merkez Bankası bankalardaki yeni dönemi açıkladı

Merkez Bankası, yeni nesil 7/24 anlık perakende ödeme uygulamasının kullanıma açıldığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-01-08 10:32:00 - 2021-01-08 10:45:28
Merkez Bankası bankalardaki yeni dönemi açıkladı

Merkez Bankası (TCMB) yeni nesil 7/24 anlık perakende ödeme uygulaması Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) sisteminin, bankalarla sürdürülen pilot testlerin tamamlanmasının ardından kullanıma açıldığını duyurdu.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bünyesinde geliştirilen yeni nesil 7/24 anlık perakende ödeme uygulaması Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) Sistemi, bankalarla sürdürülen pilot testlerin tamamlanmasının ardından, 8 Ocak 2021 (bugün) itibarıyla kullanıma açılmıştır.

FAST Sistemi ile birlikte, elektronik ödemelerin sisteme kayıtlı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası (TCKN), telefon numarası ve e-posta adresi ile kolay ve pratik bir şekilde başlatılmasını sağlayan Kolay Adresleme Sistemi de kullanıma sunulmuştur.

FAST Sistemi, yaygın kullanımının yakından izlenmesi amacıyla, ilk aşamada 50 TL limitli olarak başlatılmıştır. Bu limit, kullanımın yaygınlığına göre kademeli şekilde artırılarak 1000 TL'ye kadar yükseltilecektir.

FAST Sistemi, işlem limitlerinin daha yüksek seviyelere çıkarılması ve karekodlu ödemeler ile ödeme isteme gibi katma değerli yeni özelliklerin de yakın vadede eklenmesiyle, dijital ekonominin bir üst seviyeye taşınmasına önemli katkılar sağlayacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunulur."

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