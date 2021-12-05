Merkez Bankası aralık ayı toplantısı ne zaman? Merkez Bankası toplantısı bu hafta mı?

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısı ne zaman? Merkez Bankası Para Politikası Kurulu her ay aylık faiz kararının duyurulduğu bir toplantı yapıyor. Bu sebeple pek çok kişi 'Aralık ayı Merkez Bankası toplantısı ne zaman?' sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? Aralık ayı Merkez Bankası faiz kararı