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Ekonomi Merkez Bankası aralık ayı toplantısı ne zaman? Merkez Bankası toplantısı bu hafta mı?
Ekonomi

Merkez Bankası aralık ayı toplantısı ne zaman? Merkez Bankası toplantısı bu hafta mı?

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısı ne zaman? Merkez Bankası Para Politikası Kurulu her ay aylık faiz kararının duyurulduğu bir toplantı yapıyor. Bu sebeple pek çok kişi 'Aralık ayı Merkez Bankası toplantısı ne zaman?' sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? Aralık ayı Merkez Bankası faiz kararı

Yeniakit Publisher
2021-12-05 17:32:00 -
Merkez Bankası aralık ayı toplantısı ne zaman? Merkez Bankası toplantısı bu hafta mı?

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısı her ay gerçekleşiyor ve faiz kararı açıklanıyor. Milyonlar bu sebeple aralık ayı faiz kararının ne zaman belli olacağını araştırmaya başladı.

Merkez Bankası aralık ayı toplantısı ne zaman? Merkez Bankası toplantısı bu hafta mı?

Merkez Bankası Aralık ayı Para Politikası Kurulu toplantısı 16 Aralık Perşembe günü gerçekleştirilecek. Toplantının ardından aralık ayı faiz kararının saat 14.00'te açıklanması bekleniyor.

Kasım ayının 18'inde gerçekleşen Para Politikası Kurulu toplantısının ardından yapılan açıklamada, “Politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 16’dan yüzde 15’e indirilmesine karar vermiştir” denildi.

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